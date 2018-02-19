Дороги Керчи почти готовы к открытию Крымского моста

Глава керченской администрации рассказал о сроках строительства инфраструктуры Крымского моста, который соединит Крым с материковой Россией.

К концу этого года автодорожная инфраструктура в Крыму будет готова к запуску движения по мосту через Керченский пролив. Об этом заявил замминистра экономического развития Сергей Назаров. По его словам, строительство инфраструктуры синхронизировано с возведением транспортного перехода через Керченский пролив.В свою очередь, мэр Керчирассказал, что со стороны города осталось закончить работы, которые связаны с пересечением теплотрассы. Скорее всего, это будет сделано после завершения отопительного сезона.Напомним, в январе этого года глава Минтранса РФ Максим Соколов сообщил, что автодорожную часть моста в Крым должны закончить уже в 2018 году. По словам министра транспорта, говорить о точной дате открытия можно будет ближе к весне.Крымский мост, который соединит российский полуостров и Краснодарский край, станет самым протяженным в РФ. Длина сооружения составит 19 километров. Ожидается, что движение автомобилей по нему будет запущено в декабре 2018 года.