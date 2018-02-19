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Дороги Керчи почти готовы к открытию Крымского моста

19 Февраля 2018 в 14:27
Дороги Керчи почти готовы к открытию Крымского моста
Глава керченской администрации рассказал о сроках строительства инфраструктуры Крымского моста, который соединит Крым с материковой Россией.
К концу этого года автодорожная инфраструктура в Крыму будет готова к запуску движения по мосту через Керченский пролив. Об этом заявил замминистра экономического развития Сергей Назаров. По его словам, строительство инфраструктуры синхронизировано с возведением транспортного перехода через Керченский пролив.

В свою очередь, мэр Керчи Сергей Бороздин рассказал НСН, что со стороны города осталось закончить работы, которые связаны с пересечением теплотрассы. Скорее всего, это будет сделано после завершения отопительного сезона. 

Напомним, в январе этого года глава Минтранса РФ Максим Соколов сообщил, что автодорожную часть моста в Крым должны закончить уже в 2018 году. По словам министра транспорта, говорить о точной дате открытия можно будет ближе к весне. 

Крымский мост, который соединит российский полуостров и Краснодарский край, станет самым протяженным в РФ. Длина сооружения составит 19 километров. Ожидается, что движение автомобилей по нему будет запущено в декабре 2018 года. 
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