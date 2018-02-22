День защитника Отечества Россия отметит аномальной погодой

Синоптики сообщили НСН о том, в столице и регионах погода установилась вне нормы.

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 23 февраля ожидается сильный северо-восточный ветер, достигающий 20 метров в секунду, сообщил НСН мэр Керчи Сергей Бороздин.

Тем временем в Москве ожидаются аномальные морозы. Ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова сообщила НСН, что хотя календарная зима подходит к концу, москвичей ждут сильные холода.

«В ночь на 23 февраля минимальная температура в Москве будет 20-22 градуса ниже ноля и по области от 19-24 ниже ноля, а местами мороз может достигать даже -29 градусов», - рассказала Макарова.

Однако несмотря на холода, москвичи все равно смогут заниматься активным отдыхом.

«Если соответственно одеться, то можно и на коньках покататься и на лыжах, потому что ветра не будет, а воздух сухой», - сказала специалист Гидрометцентра.

Однако в субботу ожидается небольшой ветер, но скорость небольшая, 3-8 м/с северного направления. Местами возможен небольшой снег.