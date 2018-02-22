Безопасность Крымского моста обеспечат дроны

Мэр Керчи рассказал НСН, как планируется обеспечить безопасность моста, связывающего Крым с материковой Россией.

В Крыму прошло заседание межведомственной рабочей группы по вопросам разработки системы комплексной безопасности Крымского моста, сообщил НСН мэр Керчи Сергей Бороздин.

В ходе заседания вице-премьер Крыма Игорь Михайличенко рассказал о целях рабочей группы, и как будет выглядеть система комплексной безопасности для транспортного перехода, энергомоста и газопровода через Керченский пролив.

«Целью рабочей группы является создание проекта системы комплексной безопасности транспортного перехода, включающей организационные, правовые, физические меры, обеспечивающие максимальную защиту от внешних и внутренних угроз. В проекте необходимо предусмотреть мониторинг подводной, надводной, воздушной обстановки и противодействие террористической атаке, в том числе с использованием беспилотных аппаратов», – сообщил Михайличенко.

Напомним, автомобильное движение по мосту планируется открыть в декабре 2018 года, а железнодорожное – к декабрю 2019 года. Однако в администрации Керчи отметили, что темпы работ позволяют надеяться на более ранний запуск движения по автодорожной части моста.