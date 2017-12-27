Бездомных собак в Керчи отвозят на стерилизацию

Бездомные собаки являются серьёзной проблемой Керчи. Они здесь интенсивно размножаются поскольку в портовом городе для них существует богатая кормовая база - рыба. Отстреливать животных не позволяет закон, остаётся один выход – стерилизация.



Как рассказал в эфире НСН глава керченской администрации Сергей Бороздин, на операции зверей возят в Евпаторию, где для этого есть сертифицированная база. После двухнедельной передержки собак возвращают в их естественную среду, не просто в Керчь, а на ту же улицу и к тому же дому возле которых они были пойманы.

Так же необходимо бороться с «добрыми» людьми, которые подкармливают безнадзорных животных, стимулируя их размножение. По словам мэра Керчи, лучше бы эти добряки забирали собак к себе домой. Тем более, что кормление диких животных попадает под штрафные санкции.

Это, между прочим, касается и кошек.

«Говорят, что в море рыба заканчивается. Но по толстым котам, которые бродят по улицам Керчи это незаметно», - отметил Сергей Бороздин.

Всего за год стерилизовано 370 собачьих «девочек». Специалисты считают, что если действовать такими темпами поголовье керченских собак «иссякнет» через пять лет.