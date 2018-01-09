Керчан бесплатно обучат кататься на коньках

Фото: nabamurkms.ru

В Керчи в ближайшие дни будет открыт ледовый каток, сообщил в эфире НСН глава городской администрации Сергей Бороздин во вторник, 9 января.

Кататься на ледовом поле смогут одновременно до 100 человек. Три часа катания для ребёнка будут стоить 100 рублей, а для взрослого 150 рублей. Кроме платных сеансов на катке будут и бесплатные часы для занятий фигурным катанием и хоккеем. На этой же базе планируется создать керченскую хоккейную школу, для которой уже приглашены тренеры из Белоруссии.

Открытие катка было запланировано на 31 декабря прошлого года, но мероприятию помешала аномально тёплая погода, установившаяся в Крыму этой зимой, отметил Бороздин.

«Требовалась нулевая температура, или хотя бы, как сейчас +3 °С. Сегодня ночью, наконец, похолодало, и процесс пошёл довольно быстро», - сообщил мэр Керчи.

Бороздин также добавил, что вся инфраструктура катка уже полностью готова для катания: завезены прокатные коньки, завершается обустройство раздевалок.



