Архитектуру древних городов Керченского полуострова воссоздадут на выставке

Фото: memory-kerch.ru

Уникальная выставка «Архитектура и градостроительство боспорских городов» откроется 27 февраля в Керченском Музее каменных древностей.



Посетители увидят архитектурные детали городов древнего боспорского царства - Пантикапеи, Мирмекии, Китеи и Нимфеи. Как сообщил НСН глава администрации города Керчь Сергей Бороздин, экспозиция реконструирует архитектурный облик боспорских городов, а также ряда аспектов общественно-политической жизни городского населения того времени. Вход на выставку для всех желающих бесплатный.

Боспорское царство – античное государство со столицей Пантикапей в Северном Причерноморье на Боспоре Киммерийском (Керченском проливе). Оно образовалось около 480 до н. э. в результате объединения греческих городов на Керченском и Таманском полуостровах, а также вхождения Синдики.