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Архитектуру древних городов Керченского полуострова воссоздадут на выставке

21 Февраля 2018 в 13:21
Архитектуру древних городов Керченского полуострова воссоздадут на выставке
Фото: memory-kerch.ru

Уникальная выставка «Архитектура и градостроительство боспорских городов» откроется 27 февраля в Керченском Музее каменных древностей.

Посетители увидят архитектурные детали городов древнего боспорского царства - Пантикапеи, Мирмекии, Китеи и Нимфеи. Как сообщил НСН глава администрации города Керчь Сергей Бороздин, экспозиция реконструирует архитектурный облик боспорских городов, а также ряда аспектов общественно-политической жизни городского населения того времени. Вход на выставку для всех желающих бесплатный.

Боспорское царство – античное государство со столицей Пантикапей в Северном Причерноморье на Боспоре Киммерийском (Керченском проливе). Оно образовалось около 480 до н. э. в результате объединения греческих городов на Керченском и Таманском полуостровах, а также вхождения Синдики. 

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