23 февраля керчане увидят сразу девять видов салюта

В честь праздника артиллеристы Южного военного округа (ЮВО) используют более 3 тысяч фейерверочных зарядов.

Жители и гости Керчи смогут насладиться салютом в честь Дня защитника Отечества от артиллеристов Южного военного округа (ЮВО), сообщил НСН мэр города Сергей Бороздин.

Салюты будут представлены в семи цветовых гаммах - серебристой, зелено-красной, красно-белой, зелено-белой, синей, голубой, желтой.

Артилиреейские салюты от ЮВО также пройдут в Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Волгограде, Владикавказе, Ставрополе, Новороссийске, Астрахани и Севастополе.



Военнослужащие используют более 3 тысяч фейерверочных зарядов и около 2,5 тысяч холостых артиллерийских выстрелов.Осуществление зарядов планируется на высоте 250-300 метров.

Салюты будут проведены в 21:00. Напомним, в это же время в Москве запустят праздничный салют одновременно из 16 точек города.











