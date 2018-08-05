В пресс-центре НСН на «НАШЕСТВИИ-2018» началась пресс-конференция организаторов

На вопросы журналистов о том, как проходит Главное Приключение Года, ответят организаторы фестиваля.

5 августа в Большом Завидове в Тверской области проходит третий и заключительный день «НАШЕСТВИЯ»-2018. На Главной сцене и сцене «НАШЕ 2.0» уже выступили «Ночные снайперы», «Сплин», «Кукрыниксы», «Калинов мост», «Наив», «Пикник», «Алиса» и многие другие популярные музыканты. Третья сцена «Высоцкий» в этом году была открыта на фестивале специально для участников музыкального конкурса «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ»



Организаторы «НАШЕСТВИЯ-2018» на пресс-конференции в пресс-центре НСН расскажут об особенностях проведения фестиваля в этом году. На вопросы журналистов ответят генеральный директор «Мультимедиа Холдинга» Евгения Киселёва, медиадиректор фестиваля «НАШЕСТВИЕ», сопредседатель конкурса «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» Сергей Горбачёв, программный директор радиостанции «НАШЕ Радио» Анастасия Рогожникова и заместитель генерального директора, продюсер фестиваля «НАШЕСТВИЕ 2018» Андрей Матвеев.

Прямую трансляцию пресс-конференции смотрите по ссылке.