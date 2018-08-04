Свадьбы стали самым популярным развлечением «НАШЕСТВИЯ-2018»

На пресс-центре НСН на поле «НАШЕСТВИЯ» организаторы фестиваля рассказали о количестве зарегистрированных браков в ЗАГСе в Большом Завидове.

Регистрация браков в ЗАГСе «НАШЕСТВИЯ-2018» стала самым популярным развлечением гостей фестиваля в этом году, заявила генеральный директор «Мультимедиа Холдинга» Евгения Киселева.



«277 пар на сегодняшний день уже зарегистрированы. Очередь в ЗАГС просто не прекращается. Это самая популярная активность», - отметила она на организаторской пресс-конференции в пресс-центре НСН на поле «НАШЕСТВИЯ-2018».

Напомним, ЗАГС на поле фестиваля открылся 3 августа и 4 августа будет работать до 18:00. Новобрачные после торжественной церемонии получают специальные свидетельства фестиваля о зарегистрированном браке, браслеты молодоженов и фото на память о событии.

Фестиваль «НАШЕСТВИЕ-2018» проходит в Большом Завидове в Тверской области в с 3 по 5 августа. На трех сценах для гостей выступят более 150 коллективов. Также небо над фестивалем украсят выступления пилотажной группы «Русские Витязи».