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Свадьбы стали самым популярным развлечением «НАШЕСТВИЯ-2018»

4 Августа 2018 в 15:44
Свадьбы стали самым популярным развлечением «НАШЕСТВИЯ-2018»
На пресс-центре НСН на поле «НАШЕСТВИЯ» организаторы фестиваля рассказали о количестве зарегистрированных браков в ЗАГСе в Большом Завидове.

Регистрация браков в ЗАГСе «НАШЕСТВИЯ-2018» стала самым популярным развлечением гостей фестиваля в этом году, заявила генеральный директор «Мультимедиа Холдинга» Евгения Киселева.

«277 пар на сегодняшний день уже зарегистрированы. Очередь в ЗАГС просто не прекращается. Это самая популярная активность», - отметила она на организаторской пресс-конференции в пресс-центре НСН на поле «НАШЕСТВИЯ-2018».

     
Молодожены стоят в очереди к ЗАГСу «НАШЕСТВИЯ»

Напомним, ЗАГС на поле фестиваля открылся 3 августа и 4 августа будет работать до 18:00. Новобрачные после торжественной церемонии получают специальные свидетельства фестиваля о зарегистрированном браке, браслеты молодоженов и фото на память о событии.

Фестиваль «НАШЕСТВИЕ-2018» проходит в Большом Завидове в Тверской области в с 3 по 5 августа. На трех сценах для гостей выступят более 150 коллективов. Также небо над фестивалем украсят выступления пилотажной группы «Русские Витязи».

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