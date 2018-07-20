12 дней до «НАШЕСТВИЯ» 2018: НАШи артисты рассказали о подготовке к фестивалю

Зачеркивайте даты в календарях: меньше двух недель осталось до самого долгожданного «Главного приключения года»! Большое Завидово Тверской области, 3, 4 и 5 августа, грандиозный ежегодный праздник, который соберет в едином музыкальном порыве легенд и молодых дарований отечественной музыкальной индустрии. Удивительные гости и тысячи НАШих людей – все ждут и готовятся к самому грандиозному опен-эйру нашей страны.

НАШи любимые артисты, выступающие на «НАШЕСТВИИ 2018», рассказали о том, что для них значит «НАШЕСТВИЕ» и передали свои напутствия и пожелания зрителям.

Лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина призвала всех гостей фестиваля приезжать в первый день.

«“НАШЕСТВИЕ” - это российский “Вудсток”. Это абсолютная свобода, абсолютный воздух и, действительно, главное приключение года, которое вдохновляет огромное количество людей нашей страны. Я обращаюсь ко всем, кто любит классную не закомплексованную, не мещанскую музыку: приезжайте на “НАШЕСТВИЕ 2018”. Приезжайте в первый день, в день открытия фестиваля и уезжайте с последним звуком песни любимой группы. Не жалейте времени, отдавайте себя “НАШЕСТВИЮ” полностью и тогда праздник рок-н-ролла останется с вами на весь год», - отметила Арбенина.

В свою очередь, лидер группы «Секрет» Максим Леонидов пожелал всем провести время с радостью.

«“НАШЕСТВИЕ” - это радостный праздник для огромного количества людей, я знаю много людей в совершенно разных городах нашей довольно немаленькой страны, которые специально готовятся, сами готовят себе автомобили и едут проводить время на “Главном приключении года”. “НАШЕСТВИЕ” – это чудесная идея и замечательное времяпрепровождение для очень многих любителей музыки. Я желаю всем гостям фестиваля провести это время с радостью, и чтобы ваши любимые исполнители доставили вам удовольствие, то ради чего вы приехали на этот фестиваль, мы, со своей стороны, бит-квартет “Секрет”, постараемся это сделать», - подчеркнул Леонидов.

В то же время лидер группы «Ва-Банкъ» Александр Ф.Скляр пожелал всем гостям «НАШЕСТВИЯ» найти новых друзей на фестивале.

«Я хотел бы пожелать гостям постараться найти на фестивале какие-то родственные души, может быть, познакомиться с кем-нибудь, кто может потом быть с тобой рядом в жизни. Может быть, найти каких-то новых друзей. То есть не ограничиться только музыкальными впечатлениями», - сказал музыкант.

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров за 12 дней до фестиваля с ностальгией вспомнил об одном из выступлений на «НАШЕСТВИИ».

«Из всех “НАШЕСТВИЙ” мне запомнилось выступление в Раменском, потому что оно было самым первым и самым ярким: мы были молоды, и я был ещё в женском зелёном платье, чем, конечно, невероятно шокировал публику. Для своего сэта в этом году мы делаем некий микс из давно полюбившихся песен и полюбившихся песен недавно. Короче, если будет “Ленинград”, то холодно не будет», - пообещал Шнуров.

«НАШЕСТВИЕ» является одним из самых масштабных и профессиональных фестивалей. Об этом напомнил лидер группы «Алиса» Константин Кинчев. Он также рассказал, что группа, в основном, будет базироваться на юбилейной программе.

«“НАШЕСТВИЕ” - это летний фестиваль, который проходит уже много-много лет, соответственно, он наиболее профессиональный и масштабный из всех, которые существуют у нас в стране. Я не буду рассказывать, какую мы сыграем программу, пусть это будет сюрпризом. Больше песен можно сыграть, когда ты играешь последним. Соответственно, это будет полноценный сет. В основном, конечно, мы будем базироваться на нашей юбилейной программе. Но будут и нюансы в ней, конечно же», - приоткрыл завесу тайны музыкант.

Группа «П-фильмы» на опен-эйре сыграет свои лучшие песни. Об этом рассказал лидер коллектива Владимир Котляров.

«Поскольку на “НАШЕСТВИИ” мы будем играть впервые, наверное, сыграем просто лучшие песни, которые у нас за последние годы накопились - это как раз очень подходит для какой-то специальной, большой программы. То есть, наверное, что-то похожее на наши сольные концерты», - сообщил Котляров.

Заставит гостей фестиваля наслаждаться и радоваться группа «Калинов мост». Как подчеркнул лидер коллектива Дмитрий Ревякин, для этих целей был подготовлен бодрый лист-сэт.

«“НАШЕСТВИЕ” - это уже, как бы сказать, бренд определенный, и многие музыканты мечтают просто там выступить. Очень много людей приезжает, много групп выступает. На фестивале надо играть знакомые произведения, не надо никого удивлять. Надо играть бодрый лист-сэт, чтобы люди, которые попали на фестиваль, слушали это, наслаждались и радовались, а не вникали в какие-то новые произведения», - заключил Ревякин.

Меньше, чем через две недели эти легендарные артисты выступят с лучшими песнями на фестивале «НАШЕСТВИЕ 2018» 3, 4 и 5 августа; 150 групп, 3 сцены и 4320 минут отличной музыки! Подробности на nashestvie.ru, в эфире «НАШЕго Радио» и социальных сетях радиостанции.