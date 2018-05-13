«Стрижи» и «Русские витязи»: Парад Победы – это как Олимпийские игры

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В гости к «Подъемникам» заглянули летчики пилотажных групп из Кубинки. Секреты прохождения авиации на Параде и другие откровения пилотов читайте только на НСН.

Гостями утреннего шоу «Подъемники» на НАШЕм Радио стали пилоты пилотажных групп «Русские витязи» и «Стрижи». Гвардии майор Владимир Кочетов и гвардии майор Дмитрий Косоруков рассказали в эфире, что остается «за кадром» авиационной части Парада Победы, какой распорядок дня у летчика, и почему пилоты не поют за штурвалом.

- Первый вопрос к Владимиру. Ты летал на параде 9 мая. Какие впечатления?

ВК: Самый коварный вопрос всегда про впечатления (смеется)

- Тогда расскажи, сколько занимает полет от Кубинки до Красной площади?

ВК: Мы взлетали за час до выхода на нашу точку. Маршрут составлял порядка 500 километров – облетали всю Москву, пролетали по Московской области и даже вылетали за ее пределы. Чтобы показать всю красоту отечественной авиации нашим зрителям, очень четко пришлось выстроить все в плане штурманской подготовки, построение маршрута выдерживать. Обычно от нас такого не требуют. Но парад – это парад. Это как Олимпийские игры по степени ответственности. Приходится готовиться выше того уровня, чем обычно. Интервалы между группами в парадном строю – 20 секунд. В километраже это 5-10 километров между группами.

- У вас же должны быть диспетчеры специальные…

ВК: Мы не одиноки в воздухе. В единую систему у нас завязано огромное количество пунктов наведения – порядка 10, которые раскиданы по территории. Плюс единый диспетчерский центр внуковский нами управлял. Нами постоянно управляют, наблюдают, если что – подсказывают.

- Дим, вопрос к тебе про пилотажные группы, фигуры в небе: для чего это все?

ДК: Роль пилотажных групп – представлять нашу Родину не только за рубежом, но и в нашей стране. Это направлено на то, чтобы молодежь, которая хотя бы раз нас увидела в воздухе, понимала, что авиация – это возможное будущее. Чтобы те дети, которые нас увидят, поняли, что летчиком стать может каждый. Мы об этом открыто говорим. Для этого нужно только желание.

- Как проходит день у летчика в день полета. Чем занимаетесь с самого утра?

ДК: У нас существует такое понятие, как предварительная подготовка, предполетная подготовка. Мы должны приехать на базу за 2,5 часа до начала полетов. И в этот период мы должны пройти доктора, тренаж на самолете, все продумать, просчитать, получить предполетные указания, проанализировать погоду. Потом командир дает определенные рекомендации, как мы будем сегодня летать, какой ветер, какой старт. После этого, согласно плановой таблице полетов, мы выполняем пилотаж.

ВК: Дима говорил сейчас языком официальных документов. На самом деле подготовка летчика начинается с того, как он проснулся, сколько он поспал, что поел, все ли хорошо у него дома. Профессия летчика подразумевает, что на благоприятный исход любого полета, вне зависимости от его сложности, влияет большое количество факторов, которые мы не можем прогнозировать. Но все опасные факторы, которые зависят от летчика, он должен устранить. У нас очень регламентирован сон – не менее 8 часов, если мы летаем днем, и не менее 10 часов, если мы летаем ночью.

- А во сколько должен быть отбой?

ВК: Наиболее продуктивный сон у человека с 21:00 вечера до полуночи. Дальше ценность сна по экспоненте падает.

- А есть рекомендации в плане еды? Что можно есть, а что нельзя?

ДК: Нельзя гороховый суп (смеется). Это правда, доктор запрещает.

ВК: На самом деле, каждый наш шаг регламентирован теми или иными документами, и диета в том числе. Оговорено количество белков, жиров и углеводов, сколько приемов пищи и когда.

- А после 18:00 есть ограничение на прием пиши?

ДК: Нет.

- По весу и росту есть ограничение у летчиков?

ДК: Есть, конечно. Мы проходим летную комиссию, которая вычисляет весоростовые показатели для каждого.

- Человека ростом 190 см возьмут в летчики?

ДК: В советское время не взяли бы, а сегодня есть исключения. Самолеты позволяют, оборудование кабины позволяет.

ВК: соглашусь с Димой. В плане эргономики наука шагнула далеко вперед. Но все равно, летчик не должен быть ниже 150 см выше 185 см. Это если говорить о фронтовой авиации.

- Слушатель спрашивает: живу рядом с тем местом, где вы регулярно заходите на посадку. Что нужно сделать, чтобы вы меня заметили? Вы видите людей внизу вообще, замечаете, что вам машут?

ДК: Мы видим, что люди стоят. На показах видно людей в общей толпе. Но самое главное, что чувствуется их настроение.

- А звуковой сигнал у самолета есть?

ДК: Он там не нужен (смеется)

ВК: - Я с трудом себе представляют мощность гудка, который сможет перекрыть рев двигателей.

- А какая мощность у двигателей в децибелах?

ВК: На максимальном режиме в 50 метрах от самолета в пределах 160-200 децибел. На форсаже – что-то запредельное вообще.

- У летчиков пилотажных групп есть проблемы со слухом?

ДК: Летчики в основном ходят в шлемах, кабина герметизирована, шумоизолирована. А у технического состава есть такое профессиональное заболевание, да.

ВК: у летчиков со временем развивается определенный «музыкальный» слух, когда можно по звуку двигателя определить, правильно ли он работает.

- А музыку можно слушать в кабине летчику?

ДК: Нет, конечно. Она от полета отвлекает, я так предполагаю. Но никто не запрещает лететь и напевать.

- А разве устав не запрещает напевать в эфире?

ВК: У нас установленный до буквы и до слова радиообмен. Мы пользуемся симплексной радиосвязью и все в эфир одновременно выйти не могут. Только один абонент может работать на передачу, второй – на прием. Потом они меняются. Из-за этого радиообмен строго регламентирован, чтобы не занимал лишнее время. Убираются слова-паразиты, в первую очередь.

ДК: Если летим куда-то на перелетах, можем в своем канале радиосвязи что-то обсудить. Но даже в этом случае приколы у нас строго регламентированы.

12 мая в Кубинке при поддержке НАШЕго Радио состоялся грандиозный праздник по случаю 80-летия Центра показа авиационной техники. Зрители увидели выступление пилотажных групп «Стрижи» и «Русские витязи», «Соколы России», «Беркуты», а также услышали выступления групп «7Б», «Ундервуд» и других НАШИх музыкантов.