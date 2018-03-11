«Квартет И»: Мы пришли к Прохорову и дали ему денег

Ростислав Хаит и Леонид Барац стали гостями «Подъемников». Секреты съемок фильма «О чем говорят мужчины. Продолжение» читайте только на НСН.

Актеры «Квартета И» - Ростислав Хаит и Леонид Барац – заглянули в утреннее шоу «Подъемники». Ведущим НАШЕго Радио они рассказали о том, какие истории легли в основу картины «О чём говорят мужчины. Продолжение» и какой гонорар получил за съемки бизнесмен Михаил Прохоров.

- На экраны вышел фильм «О чем говорят мужчины». Вы, так сказать, этот фильм еще не успели отказать, но уже планируете следующий…

Ростислав Хаит: - Мы – безостановочный конвейер. У нас так не часто бывает, но творческим результатом мы в этот раз остались довольны. Получилось теплое, смешное, легкое кино.

- Кто-то из наших «молодых» слушателей написал в комментариях к анонсу фильма «для тех, кому за 30»…

Ростислав Хаит: - Ну, мне за 30. Это точно (смеется). Могу заверить, что среди ребят, с которыми мы играем в футбол, много тех, кому «слегка за 20». Им тоже понравилась картина.

Леонид Барац: - Мы 19 марта вместе с группой «Би-2» будет играть в «Крокус Сити Холле» спектакль «Песни и письма мужчин среднего возраста». Это венчает прокат нашего фильма. Мы еще никогда не играли совместные спектакли с группой «Би-2». Это будет премьера.

- Песня «Ля-ля, тополя» специально была написана для фильма?

Ростислав Хаит: - Да, она писалась специально. Шура прислал нам фонограммы двух песен. «Виски», которая уже входила в «Горизонт событий» и была написана изначально не для фильма, мне очень понравилась. А «Ля-ля, тополя» - вообще никак.

Такая же история была с предыдущим фильмом. Лева предложил нам песню «Вечная, призрачная, встречная». Я ему тогда сказал: «Ты представляешь, как мы вчетвером в финале фильма под «Вечную»? Какие-то неуловимые мстители получаются». И тогда Лева написал «Реки любви», которая, действительно, хорошо легла по смыслу.

- Вы, как друзья «Би-2», имеете такую наглость сказать, что песня не подходит?

Леонид Барац: - Имеем, и у меня есть ощущение, что им это нравится.

- Расскажите о фильме…

Леонид Барац: - Это продолжение фильмов «О чем говорят мужчины» и «О чем еще говорят мужчины». В картине 4 героя…

Ростислав Хаит: - У каждого из них есть своя проблема. Совершенно отдельная. Проблема Камиля – это интрига фильма, она раскрывается в конце. Моя проблема – молодая девочка, в которую я влюбился и волнуюсь, что ее подруги называют меня «пожилым человеком».

- Сценарий писали вы или кто-то другой? И откуда вы берете все эти ситуации?

Ростислав Хаит: - Либо из своей личной жизни, либо из жизни друзей. ЯЫ основу фильма легло наше путешествие вчетвером на машине из Вены в Зальцбург на Чемпионат мира по футболу.

Леонид Барац: - Там была целая драматургия. Сначала мы рассказывали друг другу смешные истории. Потом Макс Виторган, который с нами был, умолял меня остановить машину, буквально выпал из нее и 15 минут смеялся.

Потом уже в русском доме в Зальцбурге была смешная сцена. Там была предусмотрена какая-то культурная программа. Многотысячный зал, а трансляцию задерживают. При этом девочки в юбочках, футболках и с российскими флагами в руках, уже вышли на сцену. Стоят, мнутся. И вдруг кто-то из болельщиков крикнул: «Покажи пока нам сиськи, хей!». Эту кричалку подхватил весь зал. И пять минут весь зал участвовал в этом безумии. И мы тоже. Но девочки ничего не показали.

- Поклонники пишут: «В фильме не хватало эпизодов с женщинами».

Ростислав Хаит: - У нас там есть женщины, просто нам при женщинах и девушках неудобно говорить так, как мы говорим вчетвером.

- Об изменах говорите?

Леонид Барац: - В этом фильме - нет. У Камиля что-то было, и он как-бы вспоминает… Но ервые два фильма поопаснее будут, чем этот. Кстати, мы для первого фильма даже хотели сделать фразу-эпиграф: «Дорогие женщины. Все мужья изменяют, кроме вашего. Просто поверьте и постарайтесь не проверять».

- Многие, кто ходил на фильм, упрекают вас в том, что там много рекламы…

Ростислав Хаит: - Да, там есть «джинса». На самом деле, все очень просто. Мы снимаем за свои деньги, на производство у нас уходит довольно большой бюджет. Все зависит не от того, что сделано, а от того, как это сделано. Мне кажется, что мы интегрировали рекламу в фильм.

Леонид Барац: - Если человек пользуется телефоном, то пусть это будет определенный телефон. Я понимаю, что у кого-то возникает такое… «Хм, подзаработали!» Но мы всего лишь уменьшили количество потраченных на производство денег.

- Ваши друзья задают вам вопросы о фильме и историях, рассказанных в нем?

Леонид Барац: - Так скажу так: все, кого мы обидели из близких, друзей, любимых – извините нас пожалуйста! Мы – не персонажи. Это собирательный образ, который похож на нас, но они – не мы.

- Вы поднимаете достаточно жизненные темы. Друзья-мужчины не упрекают, что вы «палите контору»?

Ростислав Хаит: - Упреки были, но всегда не серьезно. Потому что все всё давно знают и мы вряд ли кого-то спалили.

- Почему не придумали креативное название?

Леонид Барац: - Дело в том, что между нашими фильмами выходило огромное количество картин с похожими названиями, но не имеющими отношения к нам, что мы решили взять аутентичное название и приставить к нему слово «продолжение». Скажу, что мы пытались патентовать это название и даже пробовали судиться с ребятами, которые сняли фильм «О чем поют мужчины», но ничего не вышло. С другой стороны, нам очень приятно. Значит, формулировка вошла в жизнь.

-А кто вообще все это придумал?

Ростислав Хаит: - Мы втроем пишем сценарий. А название придумал наш соавтор – Сергей Петрейков.

- А как вы выбирали время, когда фильм выйдет?

Ростислав Хаит: - Мы ориентировались ан мужской праздник. Это логично, учитывая три дня выходных. Вообще, у нас получилось серьезное окружение. Фильм «Лед» собрал очень хорошую кассу на шлейфе Олимпиады и «Движения вверх», допингового скандала …

- Про спорт ничего не хотите снять?

Ростислав Хаит: - Я могу про футбол говорить очень долго, но снимать про это не могу.

- А кто выбирает фрагменты для трейлера и кто определяет в вашей компании, зайдет шутка или нет?

Ростислав Хаит: - Продюсеры определяют фрагменты, иногда мы сами это делаем. А шутки рождаются совместно. Сергей сидит за компьютером, мы спорим. В какой-то момент он просто записывает – и все.

Леонид Барац: - Иногда мы проводим читки перед народом. В общем, ответственность коллективная. Где и чья шутка мы уже не помним. Во многих местах не даже предполагался такой сильный смех, какой в результате был.

- В вашем фильме снимался Михаил Прохоров. Как он к вам попал?

Леонид Барац: - Мы приятельствовали. А сам контекст эпизода предполагает, что должен быть какой-то очень богатый человек, который хорошо относится к деньгам.

- Многие писали, что вы взяли у Прохорова деньги…

Ростислав Хаит: - На самом деле, все приходят к Прохорову, чтобы взять денег. И только мы единственные пришли к нему и дали денег. Его гонорар составил 1 рубль.

Фильм «О чем говорят мужчины. Продолжение» вышел в российский прокат 22 февраля. Это третий фильм из цикла мужских разговоров, первые два вышли в 2010 и 2011 годах. В третьей части мужчины из «Квартета И» отправляются на поезде из Москвы в Петербург, чтобы порассуждать о дружбе и любви, окунуться в воспоминания, поспорить или посмеяться.