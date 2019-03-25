Годовщина трагедии в «Зимней вишне»: Задержание подозреваемых продолжается

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В годовщину трагедии в Кемерово эксперты НСН говорят о том, что спровоцировало трагедию, и кто в итоге должен быть наказан за смерть 60 человек.

В годовщину трагедии в Кемерово в Польше задержали совладельца комплекса «Зимняя вишня», экс-гендиректора ОАО «Кемеровский кондитерский Комбинат» Вячеслава Вишневского. Он почти год скрывался от следствия.

Следствие выяснило, что в 2013-2014 годах Вишневский через посредника дал взятку в 7 миллионов рублей начальнику инспекции стройнадзора Кемеровской области Танзилии Комковой, её сыну Эдуарду Комкову и гендиректору ООО «ИСК Ресурс» Никите Чередниченко (все трое также стали фигурантами этого дела).

Как напомнили в Следственном комитете, всего в рамках уголовного дела о пожаре, унесшего жизни 60 человек, арестованы подозреваемых.

Это собственники и управляющие зданием, охранник, теперь уже бывшие руководители областного МЧС, а также ответственные за ввод торгового центра в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия.

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами.

Дети оказались запертыми в помещении, несмотря на все попытки родителей прорваться на верхние этажи, сделать это не удалось.

Как предполагает следствие, возгорание могло возникнуть в проводке, которая питает светодиодные светильники над «сухим» детским бассейном.

Рядом с местом предполагаемого очага были найдены мешки с обгоревшими плафонами, фрагментами кабелей и проводов, трансформаторами.

Ранее в эфирерассказал, что на самом деле могло спровоцировать трагедию.

«Всё дело в системе обеспечения безопасности сооружения, в подходе к её обеспечению, а это всё — культура безопасности. Это стандартная причина: изношенность систем электроснабжения, низкая культура их эксплуатации, всё это и приводит к таким трагедиям» - предположил эксперт.

назвал трагедию в Кемерово одной из самых страшных в 2018 году.

В эфиреон рассказал, что только подобные кошмарные события заставляют менять руководителей тех или иных ведомств и проводить тотальную чистку рядов.

«Результатом «Зимней вишни» стала смена руководства МЧС и тотальные проверки в торгово-развлекательных центрах по всей стране. Были приняты, действительно, серьёзные меры», - уточнил Федоров.

Первым, кто подал в отставку после трагедии, стал губернатор Кемеровской области РФ Аман Тулеев.

По всей России проверяли пожарную безопасность торговых центров, нарушения были выявлены в подавляющем большинстве из них.