Жертв нет. В ДНР подтвердили обстрелы ВСУ

Замглавы управления Народной милиции ДНР рассказал НСН, что обстрелы Вооруженных сил Украины не прекращались.

Утром четверга, 14 февраля Вооруженные силы Украины начали обстрел территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), сообщает ТАСС со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня. По данным агентства, менее чем за час ВСУ выпустили около 100 мин. Под обстрелом оказались населенные пункты Коминтерново, Ленинское, Старомихайловка, Ясиноватая, Жабичево, Спартак, Доломитное, донецкий аэропорт и прилегающие территории.