Жертв нет. В ДНР подтвердили обстрелы ВСУ

Утром четверга, 14 февраля Вооруженные силы Украины начали обстрел территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), сообщает ТАСС со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня. По данным агентства, менее чем за час ВСУ выпустили около 100 мин. Под обстрелом оказались населенные пункты Коминтерново, Ленинское, Старомихайловка, Ясиноватая, Жабичево, Спартак, Доломитное, донецкий аэропорт и прилегающие территории.
В эфире НСН заместитель главы управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин уточнил, что обстрел ДНР со стороны ВСУ никогда и не прекращался.
«Не начали, а продолжают. Они же никогда не прекращали. Просто последние двое суток интенсивность обстрелов очень сильно усилилась. Жертв, слава богу, никаких нет. Люди не пострадали. Есть несколько пострадавших домостроений и различных зданий. Это максимум, что сейчас есть», — рассказал он.
Ранее Эдуард Басурин сообщил, что в начале февраля при обстреле села Ленинское со стороны Вооруженных сил Украины погибли четыре военнослужащих самопровозглашенной республики.