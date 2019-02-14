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Жертв нет. В ДНР подтвердили обстрелы ВСУ

14 Февраля 2019 в 14:12
Жертв нет. В ДНР подтвердили обстрелы ВСУ
Замглавы управления Народной милиции ДНР рассказал НСН, что обстрелы Вооруженных сил Украины не прекращались.

Утром четверга, 14 февраля Вооруженные силы Украины начали обстрел территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), сообщает ТАСС со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня. По данным агентства,  менее чем за час ВСУ выпустили около 100 мин. Под обстрелом оказались населенные пункты Коминтерново, Ленинское, Старомихайловка, Ясиноватая, Жабичево, Спартак, Доломитное, донецкий аэропорт и прилегающие территории.

В ДНР рассказали об отсутствии провокаций со стороны ВСУ

В эфире НСН заместитель главы управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин уточнил, что обстрел ДНР со стороны ВСУ никогда и не прекращался.

«Не начали, а продолжают. Они же никогда не прекращали. Просто последние двое суток интенсивность обстрелов очень сильно усилилась. Жертв, слава богу, никаких нет. Люди не пострадали. Есть несколько пострадавших домостроений и различных зданий. Это максимум, что сейчас есть», — рассказал он.

Ранее Эдуард Басурин сообщил, что в начале февраля при обстреле села Ленинское со стороны Вооруженных сил Украины погибли четыре военнослужащих самопровозглашенной республики.
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