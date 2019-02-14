Жена летчика Ярошенко не исключила новых беспорядков в тюрьме мужа

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Виктория Ярошенко рассказала НСН, почему возникли беспорядки в американской тюрьме, где содержится ее муж.

Дипломаты Генконсульства России в Нью-Йорке посетили Константина Ярошенко, отбывающего срок в тюрьме «Данбери» в штате Коннектикут, после произошедших там беспорядков. Об этом говорится в сообщении пресс-службы дипведомства в Facebook. Отмечается, что Ярошенко оценил свое состояние как удовлетворительное и категорически отрицал свое участие в прошедших волнениях среди заключенных.

Жена Константина Ярошенко Виктория рассказала НСН, что стало причиной беспорядков в тюрьме, где содержится ее муж.

«Беспорядки начались из-за того, что там были жесткие условия содержания. Это не Костя один бастует, а все заключенные. То, что Костя жаловался по поводу того, что его не устраивает содержание в тюрьме, подушек и всего остального, видимо, не одному Косте это не нравилось. Видимо, всем заключенным не нравилось. Просто люди, может быть, молчали, может быть, какому-то своему правительству жаловались, но администрация тюрьмы не реагировала никак, поэтому начались такие беспорядки», — сказала она.

По словам Виктории Ярошенко, когда в тюремных беспорядках хотели обвинить ее мужа, он сослался не незнание английского языка и нежелание участвовать в американских разборках.

«Хотели обвинить во всем этом беспорядке Костю, но Костя сказал: “Я английский толком не знаю, поэтому я не мог эти беспорядки устроить, и потом, мне абсолютно не интересны ваши американские дела, и я не хочу ни в чем участвовать. Я тут сижу тихо и спокойно и мечтаю попасть в Российскую Федерацию, поэтому чтоб я устраивал беспорядки, сам себе вредительством занимался, это вряд ли”», — рассказала жена задержанного летчика.Виктория добавила, что тюремные власти временно отменили установки жесткого условия содержания, но потом ввели их снова и, возможно, даже ужесточили. В связи с этим, жена Ярошенко не исключает новых забастовок.Напомним, что российского летчика Константина Ярошенко приговорили в США к 20 годам тюрьмы. Его арестовали в Либерии и перевезли в Соединенные Штаты. 24 августа 2018 года впервые за 7 лет состоялась встреча россиянина с женой и дочерью.