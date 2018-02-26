Братья Запашные эвакуируют сорвавшегося в Элисте гимнаста в Германию

Эдгард Запашный рассказал НСН, что пострадавшему артисту потребуется лечение в Германии.

В субботу во время выступления в Элисте цирка Мстислава Запашного акробат Антон Мартынов сорвался во время выполнения трюка под потолком без страховки. Артист был госпитализирован в тяжелом состоянии.

НСН узнала у руководителя Большого Московского государственного цирка Эдгарда Запашного о подробностях происшествия и состоянии здоровья Мартынова.

«Это произошло не в нашем с братом (имеется в виду Аскольд Запашный - прим.НСН) цирке. Это произошло в цирке у нашего двоюродного брата Мстислава Мстиславовича Запашного, народного артиста России. Это гимнаст, очень опытный, который со своим братом-близнецом много лет проработал в Росгосцирке. И по пока не установленной причине открылся карабин. Из него выскочил ремень, на котором висел гимнаст. Карабин именно открылся – он не был сломан, никаких повреждений на нем нет. И гимнаст упал с достаточно приличной высоты», - рассказал он.

По словам артиста, состояние акробата очень тяжелое. Ему требуется лечение за рубежом.

«Мы сейчас оказываем всестороннюю помощь, но есть определенные сложности: происшествие случилось в Элисте, и ближайшие специалисты, нейрохирурги, приехали из Астрахани. И сейчас основная проблема заключается в том, что пострадавшего нужно транспортировать. Учитывая количество травм, которые он получил, это очень непросто. Есть серьезная угроза жизни - он в реанимации, в коме. Ему досталось очень серьезно: большое количество переломов, перелом позвоночника, угроза потери левого глаза, видимо, пробито легкое. Все данные по его травме мы также передали в немецкую клинику. Немцы сейчас дистанционно консультируют наших врачей. Но уровень ухода в клинике в Элисте не соответствует необходимому для него, и сейчас главная проблема - его необходимо транспортировать в какой-нибудь крупный город, лучше сюда, в Германию. Я сейчас сам нахожусь в Германии», - пояснил он.

При этом Эдгард Запашный отказался комментировать организацию техники безопасности в Цирке Запашного.

«Я могу говорить только про свой цирк – Большой Московский государственный цирк. У нас все это предусмотрено. Есть специальный отдел по охране труда, есть инженер по технике безопасности, все наши артисты застрахованы. У нас очень серьезная, дорогая страховка. Поэтому наши артисты всегда получают нужный уход в случае происшествий. И в некоторых случаях мы проводили лечение в той же Германии. Что касается Мстислава Запашного, это частный предприниматель, который работает в своем продюсерском центре. Я не готов комментировать их отношение к технике безопасности», - заключил он.

Ранее сообщалось, что причиной падения воздушного акробата Мартынова во время выступления Цирка Запашного в спорткомплексе «Ойрат-арена» в Элисте стал человеческий фактор.