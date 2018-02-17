Волынец: В смерти девочки в Новой Москве нет вины воспитателей

РИА Новости

Председатель НРК Ирина Волынец в эфире НСН назвала гибель воспитанницы московского детского сада трагедией, которую никто не мог предотвратить.

Четырехлетняя воспитанница московского детского сада предположительно скончалась от «сердечной дисфункции». Такое заключение было сделано официальным представителем СК РФ Светланой Петровой по итогам судебно-медицинского исследования.

«Признаков переохлаждения организма, внутренних или внешних травм у ребенка не обнаружено. Предварительная причина смерти ребенка — сердечная дисфункция», — заявила Петренко.

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в эфире НСН предположила, что вины воспитателя в этом нет.

«Мне кажется, что здесь нет вины воспитателя. Несчастный случай даже не всегда можно квалифицировать как причинение смерти по неосторожности. Каким образом воспитатель мог это предотвратить? К сожалению, у ребенка тоже может внезапно остановиться сердце. Если бы смерть произошла в случае какой-либо травмы, к примеру, ребенок поскользнулся и упал, можно было бы сказать, что воспитатель недосмотрел. Ответственность также несла бы администрация детского сада. Я не оправдываю воспитателей, но бывают случаи, что даже родная мама не досматривает да за малышом», - заявила собеседница агентства.

При этом она не стала отрицать, что проблема с кадрами в детских садах тоже есть. По словам правозащитницы, в педагогические вузы сегодня абитуриенты идут по остаточному принципу, когда путь в более престижные учебные заведения оказывается закрыт.

«У педагогов, традиционно, если не брать Москву и Питер, очень низкая зарплата, поэтому профессия воспитателя детского сада сегодня является крайне непрестижной и немодной. Между тем, сотрудники вынуждены работать полторы-две ставки, чтобы как-то свести концы с концами. Во многих детских садах нет даже няни. Раньше это было крайне редко, сегодня – встречается повсеместно. Добавьте сюда переполненные группы – получаем психологически и физически очень сложную работу. Я ни в коем случае не оправдываю воспитателей, которые применяют физическое воздействие к детям. Но в случае с погибшей девочкой это не подтвердилось». – сказала Волынец.

Родители погибшей девочки ранее заявили следователям, что дочь не хотела идти в сад, жаловалась, что ее там обижают. По мнению правозащитницы, решать такие спорные ситуации могли бы камеры видеонаблюдения. Но вопрос, как обычно, упирается в деньги.

«Если это территория детской площадки, то камер потребуется несколько, потому что участок должен просматриваться с нескольких сторон. К тому же большие объемы информации нужно будет где-то хранить. Камеры – это нормальная и необходимая история. Но система должна быть централизованной и функционировать за счет государства. Опять же, камера не может предотвратить несчастный случай или проявления агрессии, видео поможет только установить виновных», - заключила Ирина Волынец.

Трагедия в детском саду в Новой Москве произошла накануне днем. Одна из воспитанниц скончалась во время прогулки на улице. По словам воспитателей, четырехлетней девочке внезапно стало плохо. Ее тут же доставили в помещение, где медсестра стала проводить реанимационное мероприятия. Приехавшая бригада «Скорой» констатировала смерть малышки. Возбуждены уголовные дела по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Халатность».