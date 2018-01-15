Волынец рассказала, как бороться со школьной поножовщиной

Глава Национального родительского комитета в эфире НСН предложила формировать своих героев для школьников.

Подростки, которые устроили поножовщину в школе Пермского края, находятся под конвоем в больнице. В социальных сетях появилась информация, согласно которой Лев Б. и Александр Б. хотели организовать нападение на учебное заведение, однако в процессе между ними возникла размолвка, что привело к драке. Известно, что один из предполагаемых нападавших, состоял в сообществе, посвященном массовому убийству в школе «Колумбайн».

Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец в эфире НСН призвала формировать новых героев, которые станут примером для современных подростков (слушайте аудио).

«Огромной задачей сегодня является работа с детьми в плане построения системы ценностей. Когда кумирами становятся герои «Колумбайна», то мы видим те истории, которые происходят сейчас. Необходимо на государственном уровне вырабатывать новую систему, согласно которой дети будут знать, кто такие настоящие герои. Если нет героев, о которых заботимся мы, то появляются другие герои. По законам отсутствия информации эту нишу занимает негативная информация. Мы говорим о героях Великой Отечественной войны, революции, детям это может быть чуждо. Нам нужно сегодня сосредоточить внимание, например, на тех, кто летает в космос, занимает первые места на спортивных соревнованиях, чтобы они вели молодёжь за собой», - считает Волынец.

Напомним, в результате инцидента в школе Пермского края пострадали 13 человек, среди которых учительница, ученики и сами нападавшие. Региональное управление СКР уже возбудило уголовное дело по факту нападения на школьников. Также стало известно, что один из предполагаемых организаторов поножовщины попытался нанести себе смертельные увечья. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова уже назвала инцидент «вопиющим случаем» и вылетела в Пермь, сообщает Ura.ru .