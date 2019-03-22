Военный эксперт рассказал о последствиях взрыва химзавода в Китае

Бывший член комиссии по биологическому оружию ООН в эфире НСН заявил о серьезной опасности, угрожающей населению и окружающей среде в районе инцидента.
В минувший четверг, 21 марта, в Китае прогремел взрыв на заводе компании Tianjiayi Chemical, который специализируется на производстве пестицидов. Среди жертв и пострадавших в результате взрыва россиян нет, об этом сообщили в генконсульстве РФ в Шанхае. В результате ЧП в провинции Цзянсу, по последним данным, погибли 47 человек. Травмы различной степени тяжести получили более шестисот человек, в радиусе 5 км в зданиях завода выбило стёкла. Из соседних населённых пунктов эвакуированы 4 тысячи жителей. Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился оказать пострадавшим необходимую помощь, а также потребовал от руководителей всех уровней принять меры, чтобы аналогичные ЧП больше не повторялись.
Военный эксперт, бывший член комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин в эфире НСН рассказал, что пестициды близки по своему составу к химическому оружию, а потому последствия взрыва представляют большую опасность.
Ранее сообщалось, что несколько дней назад на химическом заводе по производству фосфорных удобрений в городе Айн-Сохна на северо-востоке Египта произошел взрыв. В результате взрыва 8 человек погибли, еще 7 получили травмы. Уточняется, что рабочие проводили тестирование резервуара с горючим, он неожиданно воспламенился и взорвался.