Военный эксперт рассказал о последствиях взрыва химзавода в Китае

Бывший член комиссии по биологическому оружию ООН в эфире НСН заявил о серьезной опасности, угрожающей населению и окружающей среде в районе инцидента.

В минувший четверг, 21 марта, в Китае прогремел взрыв на заводе компании Tianjiayi Chemical, который специализируется на производстве пестицидов. Среди жертв и пострадавших в результате взрыва россиян нет, об этом сообщили в генконсульстве РФ в Шанхае. В результате ЧП в провинции Цзянсу, по последним данным, погибли 47 человек. Травмы различной степени тяжести получили более шестисот человек, в радиусе 5 км в зданиях завода выбило стёкла. Из соседних населённых пунктов эвакуированы 4 тысячи жителей. Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился оказать пострадавшим необходимую помощь, а также потребовал от руководителей всех уровней принять меры, чтобы аналогичные ЧП больше не повторялись.

Военный эксперт, бывший член комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин в эфире НСН рассказал, что пестициды близки по своему составу к химическому оружию, а потому последствия взрыва представляют большую опасность.

«Производство пестицидов схоже с производством химического оружия. Большинство фосфорорганики всякой, которая очень сходна по составу с пестицидами. Это очень серьезное производство, первой категории опасности. Я думаю, там все, что угодно могло быть. Наверняка, последствия взрыва представляют угрозу для населения и для окружающей среды. Дихлофос – это же тоже фосфорорганика. Зарин, зоман () в свое время разрабатывали как пестициды. В Китае это уже не первый случай. Но нельзя исключить и диверсию. Поговаривали, что предыдущие взрывы могли осуществить спецслужбы США или других «дружественных» стран. Они такое практикуют. Если проводить серьезную работу по дегазации местности, то на это уйдет много времени, не менее полугода. Ну а можно песочком присыпать и все», - добавил он.

Ранее сообщалось, что несколько дней назад на химическом заводе по производству фосфорных удобрений в городе Айн-Сохна на северо-востоке Египта произошел взрыв. В результате взрыва 8 человек погибли, еще 7 получили травмы. Уточняется, что рабочие проводили тестирование резервуара с горючим, он неожиданно воспламенился и взорвался.