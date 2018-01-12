Водитель въехавшего в переход у «Славянского бульвара» автобуса задержан

Автобус, въехавший в переход у метро "Славянский бульвар" в Москве в конце декабря, был исправен. Это точно установлено экспертизой, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Водителю автобуса Виктору Тихонову предъявлено обвинение по двум статьям, следствие просит заключить его под стражу. Этот вопрос сейчас рассматривает Басманный суд столицы. В результате аварии 25 декабря погибли четыре человека, пострадали более десяти. Сам водитель утверждал, что у автобуса отказали тормоза.