Ветеран ФСБ не исключил новые теракты на новогодние праздники

Фото : Национальный антитеррористический комитет

Эксперт в эфире НСН рассказал, что в новогодние праздники в стране сильно возросла террористическая угроза.

Теракт с Санкт-Петербурге устроили члены ячейки запрещенной в России организации «Исламское государство», это было видно и без признания со стороны террористов. Такое мнение высказал в эфире НСН ветеран ФСБ, директор аналитического центра ветеранов госбезопасности «Вымпел» Сергей Кривошеев.

«ИГИЛ обычно подписывается под каждым терактом, но в случае в Петербурге спецслужбы не ошибаются. Действительно сработала ячейка ИГИ, по почерку видно, что это их работа. Боюсь, что этот теракт не последний. Я имею в виду не только Питер, под угрозой вся страна в новогодние праздники», - предупредил собеседник агентства.

Говоря о безопасности торговых центров, ветеран ФСБ отметил, что сотрудники ЧОП обязаны обеспечивать «чисто физическую охрану магазинов», но всю оперативную работу должны вести соответствующие структуры.

«В первую очередь это ФСБ, Росгвардия, полиция и так далее. Только у них может быть информация о подготовке каких-то терактов. На звонки телефонных террористов также должны реагировать соответствующие службы, которые должны проводить проверку, эвакуацию», - заключил эксперт.

Добавим, что в пятницу прошли проверки и массовая эвакуация из торговых центров Томска и Омска. В субботу, 30 декабря, волна звонков телефонных террористов докатилась до Новосибирска и Красноярска. Также эвакуация прошла в торговых центрах Екатеринбурга.

Ранее боевики ИГИЛ взяли на себя ответственность за теракт в супермаркете Санкт-Петербурга 27 декабря. Бомба мощностью 200 граммов в тротиловом эквиваленте, начиненная поражающими элементами, была заложена в камере хранения супермаркета «Перекресток» на Кондратьевском проспекте. В результате взрыва пострадали 18 человек, 9 из них до сих пор находятся в больницах, пишет Газета.ру