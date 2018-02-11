Авиаэксперт исключил погоду из причин катастрофы Ан-148

Бывший конструктор ОКБ «Сухой» в эфире НСН заявил, что погода не могла привести к гибели самолета, а вот версию о столкновении Ан-148 с почтовым вертолетом подтверждают косвенные признаки.

Разбившийся в Раменском районе Подмосковья самолет Ан-148 мог столкнуться с почтовым вертолетом при наборе высоты. Такую версию высказал «Интерфаксу» неназванный источник. По его информации, вертолет принадлежал «Почте России».

Авиаэксперт, бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич в эфире НСН не исключил, что столкновение действительно могло быть.

«Сейчас возможны самые различные версии. В самом начале расследования причин катастрофы, как правило, выдвигаются три версии: ошибка пилотирования, погодные условия, техническая неисправность. Иногда следователи добавляют к этому списку «теракт». Погодные условия я бы исключил, потому что они не экстремальные. К тому же выполнять взлет технически гораздо проще, чем осуществлять посадку. Все остальные версии имеют место быть. Но они подразумевают либо человеческую ошибку, либо какой-то умысел», - пояснил Лукашевич.

Собеседник агентства считает, что версию о столкновении с постовым вертолетом подтверждают косвенные признаки – кипы писем, обнаруженных очевидцами на месте крушения. К тому же, по некоторой информации, падающий самолет горел, что тоже могло стать результатом столкновения в воздухе.

«Это уже говорить не просто о разгильдяйстве и несогласованности, а о колоссальных просчетах в службе управления движением. Что этот вертолет там делал? И как часто они там появляются или это был единичный случай? Чей-то непрофессионализм и глупость стоил жизни невинным людям. Это не вопрос плохого обслуживания и плохой квалификации летчиков. И если подтвердится именно эта причина, то должны быть самые жесткие оргвыводы. Не стрелочники, а люди, которые отвечают за организацию воздушного движения. Должно прилететь всем виновным, в том числе и руководству Росавиации», - уверен Лукашевич.

Эксперт отметил, что «Домодедово» - удобный аэропорт с точки зрения расположения и организации взлета/посадки. Есть очень опасные аэропорты с плохой регулировкой движения, как, к примеру, аэропорт Бомбея или Дели, но даже там такие столкновения – это нонсенс.

«В данном случае организация воздушного движения - это зона ответственности аэропорта. Надо спрашивать с диспетчерских служб, откуда взялся вертолет. Либо разбираться с самовольным вылетом, который был совершен с нарушением всех дисциплин», - заключил Вадим Лукашевич.

Добавим, что ранее в Сети появилось видео с места крушения самолета, снятое очевидцами. Люди за кадром обсуждают кипы писем на снегу и делают предположение, что разбился почтовый самолет. К слову, "Почта России" уже опровергла использование вертолетов в Подмосковье. В компании заявили, что в их парке вертолетов нет.





Пассажирский самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» разбился 11 февраля в Подмосковье через несколько минут после вылета из «Домодедово». На борту лайнера находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Никто не выжил.