В заксобрании Ленобласти сорящего деньгами чиновника назвали паршивой овцой

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров охарактеризовал необычное поведение чиновника в ходе полицейской погони.

Полиция в Ленинградской области устроила погоню за местным чиновником. Глава администрации поселка Токсово Андрей Кожевников пытался скрыться на автомобиле с полученной взяткой, выкидыя деньги из окна на трассу. Силовики догнали чиновника, а также собрали на обочине деньги, которые приобщили в качестве вещдоков к уголовному делу.

По имеющейся информации, глава администрации Токсово, в воскресенье 21 октября, получил взятку в размере 300 тысяч рублей, которая была передана ему в автомобиле местным депутатом. После того, как депутат сел в машину к подозреваемому чиновнику, к ним стали подходить полицейские. Однако машина успела скрыться, после чего и началась погоня с вышвыриванием денег.

Полученная Кожевниковым сумма является частью от 2 млн руб., обещанных чиновнику директором местного предприятия за подписание актов выполненных работ, справок о затратах по восстановлению канализационно-очистных сооружений в поселке, а за также дальнейшее общее покровительство.

В эфире НСН депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров рассказал, что подобные случаи не являются закономерностью для Ленобласти. По его словам, такие поступки портят репутацию законопослушных представителей власти.

«К сожалению, проступок одного нерадивого чиновника бросает тень на остальных. Как говорится, одна паршивая овца портит всю отару. Губернатор и его команда, уверен, делают все возможное для искоренения оборотней и перевертышей в чиновничьих мундирах. А то, что кого-то задерживают органы — хороший знак. Это значит, что наши правоохранители зорко следят за всеми, от кого зависит судьба наших земляков», — рассказал депутат.

Владимир Петров отметил, что в подавляющем большинстве, состав правительства, депутатского корпуса и муниципальных служащих не вызывает никаких подозрений.

«Даже наоборот, мы постоянно находимся в процессе улучшения своей работы и ставим новые барьеры на пути коррупции», — заключил он.

Напомним, ранее стало известно об обвинении в коррупции первого вице-мэра города Сочи Сергея Юрина. В Басманном суде вынесли вердикт об аресте подозреваемого до 15 декабря. Известно, что вместе с Юриным был также задержан и бывший вице-мэр курорта Анатолий Рыков, который на данный момент занимает должность замдиректора АНО «Росгонки» — организации-промоутера Гран-при России «Формулы-1».