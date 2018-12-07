В СПЧ обещали разобраться в причинах голодовки и зашитых ртов в якутской колонии

Член СПЧ Александр Брод в эфире НСН рассказал, как можно изменить практику нарушений законодательства в исправительных учреждениях.

Восемь заключенных исправительной колонии №1 в Якутске объявили голодовку из-за плохих условий содержания. Половина из них в знак протеста зашили себе рты. Причинами объявления голодовки стали якобы постоянные избиения сотрудниками ИК и отсутствие теплой одежды. Сейчас все восемь осужденных находятся в штрафном изоляторе, пишет «Интерфакс».

Член президентского Совета по правам человека Александр Брод в эфире НСН пообещал разобраться с нарушениями в обращении с заключенными в исправительной колонии Якутска.

«В СПЧ эта тема пока не обсуждалась. Я обращу внимание коллег и со своей стороны свяжусь с уполномоченным по правам человека республики Саха (Якутия), с общественной палатой, с ОНК республики, подготовлю обращение в центральный аппарат ФСИН. Случай не рядовой, нужно разбираться, устанавливать, почему нарушались права осужденных, почему не выдавалась теплая одежда, почему продолжается такое бесчеловечное отношение. Ну а что касается изменения ситуации, я уже говорил, что не стоит ждать быстрых, а тем более внезапных результатов», — рассказал правозащитник.

По его словам, проблемы с соблюдением законодательства в исправительных учреждениях копились десятилетиями, поэтому потребуется немало времени и сил для хоть сколько-нибудь исправления ситуации.

«Нужно менять психологию людей, которые работают в этой системе. Как правило, они настроены всегда на жесткие репрессивные меры и понятие гуманизма для них является чем-то абстрактным, поэтому нужно постепенно обновлять и кадровый состав, нужно добиваться большей открытости», — призвал член СПЧ.

Александр Брод привел пример работников ОНК. По его словам, общественные наблюдательные комиссии формировались из людей комплементарных, которые неспособны ставить острые вопросы перед системой.

«Нужно обновлять составы ОНК, больше включать в них больше правозащитников, юристов, журналистов, ну и добиваться неукоснительного соблюдения законодательства и к ответственности должны привлекаться все одинаково, несмотря на погоны. Только после этих изменения можно будет говорить об изменении климата в самой системе. Поэтому нам предстоит непростая работа, непростой путь», — заключил собеседник НСН.

Напомним, в 2018 году достоянием гласности стали несколько случаев пыток подследственных и заключенных в местах принудительного содержания. ФСИН России по итогам всероссийской проверки заявила в октябре о 168 нарушениях в колониях и СИЗО.