В Сочи шторм разрушил Олимпийскую набережную. Это самая популярная новость по данным информационного агрегатора СМИ2. На опубликованных в социальных сетях фотографиях очевидцев заметно, что набережная была выложена плиткой. Шторм разбросал камни на десятки метров. Сейчас оценивается масштаб повреждений, решается вопрос о новом ремонте. Уточняется, что набережная и ранее подвергалась стихийному размыванию, в последние дни там шел ремонт. Но из-за того, что грунт еще не был достаточно укреплен, участок вновь оказался поврежден.