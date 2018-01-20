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Происшествия

В Сочи шторм разрушил Олимпийскую набережную

20 Января 2018 в 19:17
В Сочи шторм разрушил Олимпийскую набережную

В Сочи шторм разрушил Олимпийскую набережную. Это самая популярная новость по данным информационного агрегатора СМИ2. На опубликованных в социальных сетях фотографиях очевидцев заметно, что набережная была выложена плиткой. Шторм разбросал камни на десятки метров. Сейчас оценивается масштаб повреждений, решается вопрос о новом ремонте. Уточняется, что набережная и ранее подвергалась стихийному размыванию, в последние дни там шел ремонт. Но из-за того, что грунт еще не был достаточно укреплен, участок вновь оказался поврежден.

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