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Происшествия

В посольстве РФ в Белоруссии готовы помочь пострадавшим в ДТП с автобусом

2 Августа 2018 в 18:00
В посольстве РФ в Белоруссии готовы помочь пострадавшим в ДТП с автобусом
Фото: ru.tsn.ua
В диппредставительстве сообщили НСН, что пока никто из россиян, которые ехали в автобусе по маршруту Киев-Таллин, не обращался за помощью.

Российские туристы попали в аварию в Белоруссии. Автобус, перевозивший россиян, а также граждан Украины и Молдавии, следовал по маршруту Киев-Таллин. По предварительным данным, водитель уснул за рулем и врезался в световую опору. В результате аварии пострадали 12 человек, их доставили в медучреждения.

В посольстве РФ в Белоруссии сообщили НСН, что никто из пострадавших пока не обращался за помощью.

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«В посольство пока никто не обращался ни из тех россиян, которые были в автобусе, ни из их родственников. Но мы продолжаем выяснять информацию, держим этот вопрос на контроле. Насколько мы знаем, серьезно никто не пострадал. Если обращения поступят, то будем, конечно, реагировать», - сообщили в диппредставительстве.

ДТП произошло в Оршанском районе Витебской области рано утром 2 августа. Всего в салоне автобуса находились 50 пассажиров, два водителя и сопровождающая, пишет Газета.ру. Сообщается также, что туристам, которым не потребовалась медпомощь, предоставили номера в гостинице и резервный автобус.

Напомним, ранее на трассе М-8 «Холмогоры» в Московской области грузовик врезался в опору навесного пешеходного моста.

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