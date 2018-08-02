В посольстве РФ в Белоруссии готовы помочь пострадавшим в ДТП с автобусом

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В диппредставительстве сообщили НСН, что пока никто из россиян, которые ехали в автобусе по маршруту Киев-Таллин, не обращался за помощью.

Российские туристы попали в аварию в Белоруссии. Автобус, перевозивший россиян, а также граждан Украины и Молдавии, следовал по маршруту Киев-Таллин. По предварительным данным, водитель уснул за рулем и врезался в световую опору. В результате аварии пострадали 12 человек, их доставили в медучреждения.



В посольстве РФ в Белоруссии сообщили НСН, что никто из пострадавших пока не обращался за помощью.

«В посольство пока никто не обращался ни из тех россиян, которые были в автобусе, ни из их родственников. Но мы продолжаем выяснять информацию, держим этот вопрос на контроле. Насколько мы знаем, серьезно никто не пострадал. Если обращения поступят, то будем, конечно, реагировать», - сообщили в диппредставительстве.

ДТП произошло в Оршанском районе Витебской области рано утром 2 августа. Всего в салоне автобуса находились 50 пассажиров, два водителя и сопровождающая, пишет Газета.ру. Сообщается также, что туристам, которым не потребовалась медпомощь, предоставили номера в гостинице и резервный автобус.

Напомним, ранее на трассе М-8 «Холмогоры» в Московской области грузовик врезался в опору навесного пешеходного моста.