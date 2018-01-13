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В подмосковных Люберцах в кадетской школе произошло массовое отравление

13 Января 2018 в 20:25
В подмосковных Люберцах в кадетской школе произошло массовое отравление

В подмосковных Люберцах в кадетской школе произошло массовое отравление. Пострадавшие поступили с жалобами на боли в животе, их число возросло до 23 человек. Предварительный диагноз — острая пищевая токсикоинфекция. Как сообщается на сайте nsn.fm, в данный момент всем госпитализированным оказывается необходимая медицинская помощь, Роспотребнадзор устанавливает причину отравления. Министр здравоохранения региона Дмитрий Марков сообщил, что состояние пациентов оценивается врачами как средней степени тяжести, проводится антибактериальная терапия. ​

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