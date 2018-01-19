В пермской школе подтвердили сообщение об эвакуации

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Школу в Перми эвакуировали из-за звонка одного из учеников о якобы заложенной бомбе. Об этом сообщил в эфире НСН один из учеников в пятницу, 19 января.



«Да, школу эвакуировали, один парень из 7 «А» Класса позвонил с другом на уроке в полицию и сообщил, что в школе заложена бомба, после этого всех эвакуировали. А этот парень сбежал из школы самый первый, и с того момента, его не видео и не слышно», - уточнил он.

Ранее в соцсетях появилась информация об эвакуации школы №19 на улице Ушакова.

Напомним, в Перми на этой неделе произошло нападение в одной из школ. Двое подростков ранили ножом 15 человек.