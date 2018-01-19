Суббота
20 января
USD 56.59
EUR 69.4
Происшествия

В пермской школе подтвердили сообщение об эвакуации

19 Января 2018 в 17:21
В пермской школе подтвердили сообщение об эвакуации
Фото: ВКонтакте

Школу в Перми эвакуировали из-за звонка одного из учеников о якобы заложенной бомбе. Об этом сообщил в эфире НСН один из учеников в пятницу, 19 января.

«Да, школу эвакуировали, один парень из 7 «А» Класса позвонил с другом на уроке в полицию и сообщил, что в школе заложена бомба, после этого всех эвакуировали. А этот парень сбежал из школы самый первый, и с того момента, его не видео и не слышно», - уточнил он.

Ранее в соцсетях появилась информация об эвакуации школы №19 на улице Ушакова.

Напомним, в Перми на этой неделе произошло нападение в одной из школ. Двое подростков ранили ножом 15 человек. 

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.