В пермской школе на два дня прекратят занятия после трагического инцидента

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Пермскую школу №127 после инцидента с учащимися закроют на два дня на время проведения следственных мероприятий, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Министерства образования региона.



В понедельник, 15 января, в школе произошла поножовщина, сообщает RT. Двое подростков ворвались в класс, перерезали горло учительнице, а после этого кинулись резать детей. Согласно последним данным, пострадали 15 человек, среди них – учительница. Ее состояние оценивается как тяжелое.

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело. По распоряжению председателя СК России Александра Бастрыкина дело передано в Главное следственное управление, сообщает Ura.ru. В Пермь из Москвы направлены следователь и помощник Бастрыкина.