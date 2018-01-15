В Перми задержали преступников, совершивших нападение на школу

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Напавшие на пермскую школу вооруженные преступники задержаны, их личности устанавливаются, сообщает РИА Новости ссылкой на источник в экстренных службах региона в понедельник, 15 января.



В настоящий момент в больницах находятся семь пострадавших. В общей сложности, по последним данным, пострадали девять человек, пишет Газета. ру. Среди пострадавших есть учитель, который пытался разнять дерущихся.

Нападение на школу № 127 в Перми было совершено в понедельник утром. На место происшествия выехали губернатор Пермского края Максим Решетников, а также же мэр города Дмитрий Самойлов, замглавы администрации Людмила Гаджиева и начальник департамента образования Людмила Серикова, отмечает «Свободная пресса».