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В Перми задержали преступников, совершивших нападение на школу

15 Января 2018 в 10:22
В Перми задержали преступников, совершивших нападение на школу
Фото: Facebook.com

Напавшие на пермскую школу вооруженные преступники задержаны, их личности устанавливаются, сообщает РИА Новости  ссылкой на источник в экстренных службах региона в понедельник, 15 января.

В настоящий момент в больницах находятся семь пострадавших. В общей сложности, по последним данным, пострадали девять человек, пишет Газета. ру. Среди пострадавших есть учитель, который пытался разнять дерущихся.

Нападение на школу № 127 в Перми было совершено в понедельник утром. На место происшествия выехали губернатор Пермского края Максим Решетников, а также же мэр города Дмитрий Самойлов, замглавы администрации Людмила Гаджиева и начальник департамента образования Людмила Серикова, отмечает «Свободная пресса».

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