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В «Останкино» открыли мемориал в память о погибших в крушения ТУ-154 над Черным морем

25 Декабря 2017 в 15:23
В «Останкино» открыли мемориал в память о погибших в крушения ТУ-154 над Черным морем

Мемориал в память о погибших год назад в результате крушения самолета ТУ-154 над Черным морем, открыли сегодня в телецентре «Останкино» в Москве. 

Лайнер направлялся в Сирию, он разбился при взлёте после дозаправки в аэропорту Сочи утром 25 декабря 2016 года. На борту находились 92 человека, в том числе, артисты Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, девять тележурналистов, отмечает "Свободная пресса".


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