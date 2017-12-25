В «Останкино» открыли мемориал в память о погибших в крушения ТУ-154 над Черным морем

Мемориал в память о погибших год назад в результате крушения самолета ТУ-154 над Черным морем, открыли сегодня в телецентре «Останкино» в Москве.

Лайнер направлялся в Сирию, он разбился при взлёте после дозаправки в аэропорту Сочи утром 25 декабря 2016 года. На борту находились 92 человека, в том числе, артисты Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, девять тележурналистов, отмечает "Свободная пресса" .



