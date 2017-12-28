В МИД Бахрейна осудили теракт в Петербурге

Министерство иностранных дел Королевства Бахрейн осудило теракт в Санкт-Петербурге. Об этом в эфире НСН сообщил чрезвычайный и полномочный Посол Королевства Бахрейн в Российской Федерации, доктор Салум Хоссам Еддин в четверг, 28 декабря.



Кроме того, МИД Бахрейна подтвердило солидарность Королевства с дружественной Россией в борьбе с насилием и терроризмом и поддержку России в предпринимаемых ею мерах по защите безопасности государства и граждан.

«Министерство иностранных дел повторяет твердую позицию Бахрейна и осуждает все акты насилия, экстремизма и терроризма. Королевство Бахрейн подчеркивает необходимость активизации всех усилий по ликвидации терроризма во всех его формах и пресечения источников его поддержки и финансирования», - отмечается в сообщении.

Напомним, взрыв произошел накануне в супермаркете «Перекресток» в Санкт-Петербурге. Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее терактом, сообщает URA.Ru.