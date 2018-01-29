В МЧС оценили площадь пожара на складе во Владивостоке

Петр Камбур в эфире НСН сообщил, что она составила тысячу квадратных метров.

Площадь пожара на складе во Владивостоке составила тысячу квадратных метров. Об этом в эфире НСН сообщил старший офицер управления организации информирования населения НЦУКС МЧС России Петр Камбур.

«Сегодня поступила информация о пожаре на складском здании по адресу: город Владивосток, улица Фанзавод, дом 1. Незамедлительно к месту пожара отбыли пожарно-спасательные подразделения МЧС России и других служб экстренного реагирования. В настоящее время площадь пожара составляет около тысячи квадратных метров. Произошло обрушение кровли. Предварительно пострадавших нет. К месту пожара направлен пожарный поезд. К ликвидации пожара привлекаются более 40 человек и свыше десяти единиц техники», - сказал он.

Напомним, на прошлой неделе на Ямале обрушился жилой дом после пожара.