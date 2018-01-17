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Происшествия

В Челябинске девятиклассника ранили ножом в школе

17 Января 2018 в 16:28
В Челябинске девятиклассника ранили ножом в школе
Фото: tverigrad.ru

Поножовщина произошла в одной из школ деревни Смольная Сосновского района Челябинской области. Ножевое ранение получил ученик девятого класса, он был госпитализирован, сообщает Ura.ru. Напавший на него одноклассник был задержан, его допрашивают.

Как выяснилось, участники драки страдают умственной отсталостью и оба остались на второй год в девятом классе. Также стало известно, что пострадавший подросток состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних за кражу.

Расследование инцидента находится на контроле у прокурора Челябинской области Александра Кондратьева.

Напомним, что в понедельник, 15 января, поножовщина произошла в одной из школ в Перми, отмечает RT В результате пострадали 15 человек, среди них – учительница, которая получила множественные ранения. Возбуждено уголовное дело.

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