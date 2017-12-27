Устроивший стрельбу экс-директор фабрики «Меньшевик» бросил карабин и скрылся

директор кондитерской фабрики «Меньшевик», устроивший стрельбу, покинул территорию
предприятия до того, как там выставили оцепление. Он бросил карабин и скрылся.
Для его поиска в Москве объявлены планы «Перехват» и «Сирена». Об этом сообщил
руководитель пресс-службы столичного главка МВД Юрий Титов. Экс-директор
фабрики Илья Аверьянов в ходе перестрелки убил одного охранника и ранил ещё
двух человек. Его адвокат утверждает, что это была самооборона, после того, как
на него напали несколько человек с битами. Ранее Аверьянов несколько раз
обращался в прокуратуру с заявлением о том, что у него хотят мошенническим
путем отобрать бизнес.