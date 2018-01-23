Устроивший резню в школе Улан-Удэ подросток заключён под стражу до 19 марта

Суд Улан-Удэ заключил под стражу 15-летнего подростка, который устроил резню в местной школе, до 19 марта. До этого дня он находился на лечение в больнице после попытки самоубийства. Сегодня подросток выписан и будет доставлен в СИЗО, сообщает Ura.ru .

В результате нападения пострадали шесть учеников и учительница. Нападавшего задержали сотрудники полиции и Росгвардии. Госдума выступила с идеей введения единых требований к безопасности школ. Поводом для пересмотра законодательства послужили как раз две трагедии в Перми и Улан-Удэ, где в общей сложности ранения получили 22 человека, сообщает RT.

Добавим, детский обмудсмен Анна Кузнецова попросила рассмотреть вопрос о представлении пермской учительницы Натальи Шагулиной к государственной награде за защиту детей во время нападения на школу №127. Кузнецова подчеркнула, что педагог рисковала собственной жизнью.