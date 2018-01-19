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Происшествия

Уголовное дело возбуждено после нападения на школу в Улан-Удэ

19 Января 2018 в 10:05
Уголовное дело возбуждено после нападения на школу в Улан-Удэ

«Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении ученика школы по статье "Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних". По предварительным данным ученик 9-го класса с топором напал на учеников 7-го класса, а затем при помощи бутылки с воспламеняющейся жидкостью поджег учебное заведения. На месте происшествия работает следственно–оперативная группа», -заявили в СКР.

Местные СМИ сообщили, что ученик школы в Улан-Удэ, напавший на детей и учительницу во время занятий, накануне через социальные сети предупредил о своих планах одну из учениц, пишут «Дни.ру». Как отмечает сайт NSN.FM, это уже третий случай нападения на школу за эту неделю. Ранее подобные инциденты произошли в Перми и Челябинске.

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