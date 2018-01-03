Среда
03 января
USD 57.6
EUR 68.87
Происшествия

Туристка из России погибла после падения на катке в Бельгии

3 Января 2018 в 13:21
Туристка из России погибла после падения на катке в Бельгии

Туристка из России погибла в Бельгии после падения на катке. Несчастный случай произошел в новогоднюю ночь, когда ледовая площадка уже была закрыта для посещения. Это случилось в Брюгге, передаёт РИА Новости. Женщина при падении сильно ударилась головой и потеряла сознание. Прибывшие на место происшествия врачи осмотрели пострадавшую и предложили госпитализацию, однако россиянка отказалась. На утро ей стало хуже и врачи уже не смогли ее спасти. Сообщается, что женщина приехала в Бельгию с друзьями, чтобы отметить Новый год. 

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.