Туристка из России погибла после падения на катке в Бельгии

Туристка из России погибла в Бельгии после падения на катке. Несчастный случай произошел в новогоднюю ночь, когда ледовая площадка уже была закрыта для посещения. Это случилось в Брюгге, передаёт РИА Новости. Женщина при падении сильно ударилась головой и потеряла сознание. Прибывшие на место происшествия врачи осмотрели пострадавшую и предложили госпитализацию, однако россиянка отказалась. На утро ей стало хуже и врачи уже не смогли ее спасти. Сообщается, что женщина приехала в Бельгию с друзьями, чтобы отметить Новый год.