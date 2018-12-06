Свидетель гибели каскадёра: Техника на съёмках «Ильинского рубежа» работала через раз

Свидетель трагедии на съёмках фильма о Великой отечественной войне заявил НСН, что никто не видел, кто именно управлял танком, наехавшим на каскадёра.

В конце октября на съёмочной площадке исторического фильма о Великой Отечественной войне «Ильинский рубеж» погиб 31-летний каскадёр Олег Шилкин. Его переехал танк во время досъёмок кадра. Свидетель трагедии Фёдор Старых в пресс-центре НСН рассказал, как произошла гибель его друга. При этом он отметил, что техника на съёмках работала неисправно.

«Я не видел, кто управлял танком, к сожалению. Пока мы всем этим занимались, помогали перетащить Олега, мы упустили из виду танкиста, и кто был этот танкист, я не знаю. Есть версия, что в предыдущий день был другой танкист. Но даже если так, он же до этого всё делал правильно на репетиции, был как минимум один дубль, и только в этот момент что-то пошло не так. Техника на этих съёмках — это отдельный разговор, она работала через раз. Такого не должно быть», — заявил Старых.

По его словам, никто из съёмочной группы не хотел гибели каскадёра. Все свидетели трагедии максимально эффективно действовали после случившегося — была вызвана скорая помощь, вертолёты, однако спасти Олега Шилкина врачи не успели. Добавим, по факту гибели каскадера было возбуждено уголовное дело, однако установить виновных следствию пока не удалось.