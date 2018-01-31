Сванидзе: Я извинился перед аудиторией, но не перед Шевченко

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Публицист в эфире НСН признался, что считает себя виноватым в драке с Максимом Шевченко.

Публицист, историк Николай Сванидзе и журналист Максим Шевченко подрались в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Во время программы они обсуждали политику Иосифа Сталина во время Великой Отечественной войны, причём разговор довольно часто переходил на повышенные тона. В итоге обсуждение завершилось потасовкой. Стоит отметить, что оба участника драки состоят в президентском Совете по правам человека. Поэтому свои извинения за поведение Сванидзе и Шевченко принёс глава СПЧ Михаил Федотов. Он также выразил надежду на то, что ему удастся помирить участников конфликта, сообщают РИА Новости.

В то же время публицист Николай Сванидзе в эфире НСН подчеркнул, что уже извинился перед аудиторией, но не перед Максимом Шевченко.

«Конечно, нужно сдерживаться. Я тоже считаю себя виноватым. Я не маленький ребёнок и выяснять отношения на кулачках – не дело, поэтому я принёс извинения аудитории, но не Максиму, разумеется», - заявил НСН Сванидзе.

По словам историка, ему не удалось сдержаться после обвинения в том, что он «плюёт на могилы советских воинов».

«Мы все живые люди, мы не роботы. Когда Максим сказал, что я “плюю на могилы советских воинов” я не сдержался, назвал его “мерзавцем” и после этого дал ему пощёчину, он меня в ответ ударил», - отметил Сванидзе.

Журналистов во время эфира пришлось разнимать. При этом словесная перепалка между ними продолжилась. В свою очередь, Сванидзе заверил, что может повторить. На это Шевченко предложил ещё раз его ударить. Однако Сванидзе не поддался провокации, сообщают «Новые Известия» .