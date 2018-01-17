Суд арестовал двоих устроивших поножовщину в Перми подростков

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В Перми арестованы двое подростков, устроивших поножовщину в школе №127. В настоящий момент они находятся в краевой больнице, после того, как их состояние стабилизируются, подростков направят в СИЗО, сообщают «Известия».



Решение было принято по итогам выездного заседания суда, которое прошло в среду, 17 января, в городской больнице № 4, где подростки проходят лечение. Арест наложен на два месяца.

Ранее сообщалось, что дело об инциденте в пермской школе будет рассматриваться в больнице, сообщает RT.

Поножовщина в пермской школе произошла в понедельник, 15 января. Двое подростков напали на детей, пострадала также учительница. На сегодняшний день ее состояние стабилизируется. Накануне было принято решение направить в московский НИИ глазных болезней им. Гельмгольца одного из пострадавших учеников школы №127, сообщает Ura.ru. Мальчик получил резаную травму глаза. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.