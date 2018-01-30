Стрелков: Плевать я хотел на решения американских судов!

Экс-министр обороны ДНР заявил в эфире НСН, что не собирается отслеживать дальнейшую судьбу иска семей погибших в авиакатастрофе MH17.

Бывший министр обороны непризнанной Донецкой народной республики Игорь Стрелков (Гиркин) должен выплатить родственникам погибших в катастрофе лайнера MH17 в Донбассе в июле 2014 года по 20 млн долларов, в общей сложности 400 млн. Такое решение вынес окружной суд американского штата Иллинойс, сообщает портал Ruposters.

Сам Стрелков в эфире НСН заявил, что не собирается реагировать на этот вердикт.

«Сейчас прямо побегу выплачивать! Я, поскольку известный миллиардер, тут же побегу выплачивать. Мне откровенно смешны подобные решения, тем более о взыскании. Чтобы заработать полмиллиарда долларов мне необходимо работать, я думаю, следующую тысячу лет. Если говорить с чисто юридической точки зрения, плевать я хотел на решения всех судов, тем более американских. «Боинг» ополчение не сбивало. И не могло сбить, поскольку ему нечем было. Пусть выносят решения. Почему 500 миллионов (так в записи разговора - прим.НСН), почему не 50 миллиардов? Или не 500 миллиардов? Это примерно одинаковый порядок сумм. Я ничего предпринимать не буду, просто посмеюсь над ними», - заметил он.

Также экс-министр обороны ДНР заявил, что не собирается отслеживать дальнейшую судьбу иска семей погибших в авиакатастрофе.

«Плевать мне, что они будут предпринимать. Они собираются всю Россию уничтожить. И в этом у них, собственно говоря, никаких проблем нет, судя по тому, как ведет себя наша власть. Если наша власть и дальше будет капитулировать перед ними везде и всюду, пресмыкаться и называть их «дорогими партнерами», то, наверное, когда-нибудь они попытаются мне это предъявить»,- предположил он.

Напомним, пассажирский самолет Boeing-777 компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа - граждане 10 государств.