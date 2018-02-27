Стрелков не удивлён арестам в Минуглеэнерго ДНР

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Бывший министр обороны ДНР в эфире НСН посчитал неновыми сведения о коррупции в правительстве самопровозглашённой республики.

В самопровозглашённой Донецкой народной республике задержали 22 чиновников из министерства угля и энергетики республики. Среди них – глава ведомства Эдуард Голенко. Их подозревают в хищении свыше 100 миллионов рублей под видом поставки товарно-материальных ценностей и оказания услуг. Подобной деятельностью, как подозревают правоохранители, чиновники занимались с января 2017 года. Сейчас 17 из них арестованы, сообщает «Донецкое агентство новостей».

Бывший министр обороны непризнанной Донецкой народной республики Игорь Стрелков (Гиркин) в эфире НСН подобным арестам не удивился.

«В свою бытность я только два раза посетил заседание правительства в Донецке. Я не знаю, был он (министр угля и энергетики – НСН) там или не был. Поэтому можно сказать, что я его не знал. Что касается общей ситуации, то каков ход, таков и приход. Правительство Донецка, как и Луганска, было укомплектовано отборными жуликами, поэтому абсолютно ничему не удивляюсь. Сведения о том, что в ДНР царит коррупция, для меня не новы», - заявил НСН собеседник.

В то же время каких-либо прогнозов по делу Игорь Стрелков делать не стал.

«Не могу давать прогнозы, потому что я не в курсе того, кто, как и за что», - заявил Стрелков.

В свою очередь, бывший депутат Верховной рады, экс-спикер парламента Новороссии Олег Царёв в эфире НСН предположил, что министра Минуглеэнерго могут освободить и снять с него все обвинения.

Напомним, в августе 2017 года в ДНР был задержан ряд сотрудников регистрационной палаты. Их подозревают в коррупционной деятельности. Тогда отмечалось, что чиновники образовали преступную группировку вместе с сотрудниками министерства юстиции. По версии следствия, они затягивали регистрацию прав на имущество, чтобы жители предлагали им взятки.