Состояние одной из пострадавших в Улан-Удэ школьниц крайне тяжелое

Одна из пострадавших в Улан-Удэ школьниц остается в реанимации. Врачи сообщают, что из-за нейротравмы у девочки сохраняется крайне тяжелое состояние. Медицинские специалисты, прибывшие на место происшествия из Санкт-Петербурга, не улетели, они будут продолжать работать. Как сообщается на сайте nsn.fm, у всех остальных детей и взрослого наблюдается положительная динамика. Напомним, ЧП в одной из школ в Улан-Удэ произошло 19 января: ученик девятого класса с топором напал на учеников седьмого класса и учительницу, поджег учебное помещение, после чего ранил себя ножом. Госпитализированы семь человек, возбуждено уголовное дело.