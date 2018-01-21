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Происшествия

Состояние одной из пострадавших в Улан-Удэ школьниц крайне тяжелое

21 Января 2018 в 17:05
Состояние одной из пострадавших в Улан-Удэ школьниц крайне тяжелое

Одна из пострадавших в Улан-Удэ школьниц остается в реанимации. Врачи сообщают, что из-за нейротравмы у девочки сохраняется крайне тяжелое состояние. Медицинские специалисты, прибывшие на место происшествия из Санкт-Петербурга, не улетели, они будут продолжать работать. Как сообщается на сайте nsn.fm, у всех остальных детей и взрослого наблюдается положительная динамика. Напомним, ЧП в одной из школ в Улан-Удэ произошло 19 января: ученик девятого класса с топором напал на учеников седьмого класса и учительницу, поджег учебное помещение, после чего ранил себя ножом. Госпитализированы семь человек, возбуждено уголовное дело.

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