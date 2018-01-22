СК проверит обстоятельства смерти мужчины около больницы Нефтеюганска

Житель Сургута замерз насмерть рядом с больницей в Нефтеюганске. Следственный комитет начал проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза. Тело 33-летнего мужчины было обнаружено в минувшую субботу. Тогда в городе было 37 градусов мороза.

Из-за аномальных холодов в Ханты-Мансийском автономном округе усилены меры безопасности. По распоряжению губернатора, все силы и средства региона переведены в режим повышенной готовности. Ночью в Ханты-Мансийском округе температура воздуха местами опускается до минус 44 градусов. Занятия первой смены в школах отменены во всех классах.