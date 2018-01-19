Роскомнадзор заблокирует группы в соцсетях, призывающие к насилию в школах

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В Роскомнадзоре заявили о блокировке групп в социальных сетях, которые побуждают к насилию в школах, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на замминистра связи и массовых коммуникаций РФ Алексея Волина.



Ранее полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло сообщил, что, по предварительным данным, напавший на учеников девятиклассник состоял в закрытой группе в соцсетях. Он также сравнил инцидент в Бурятии с суицидальной «игрой» «синий кит», которая была популярна у подростков в прошлом году, сообщает ИТАР-ТАСС.

Также выдвигаются версии, что нападения, произошедшие на этой неделе в Улан-Удэ, Перми и Челябинской области, связаны между собой.

Ранее сообщалось, что напавший на школьников в Улан-Удэ девятиклассник задержан, возбуждено уголовное дело.