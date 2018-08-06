Ребёнка убило в Сочи бездушие чиновников

Уголовное дело возбуждено после гибели в Сочи семилетнего мальчика, упавшего в открытую ливневую канализацию.

Как сообщает Следственный комитет, 3 августа в сочинском поселке Лазаревское мальчик упал в ливневую канаву, полную дождевой воды. Его пыталась спасти бабушка, но поток затащил ребенка под бетонную площадку и унес в море. Теперь следователи ищут ответственных за безопасность эксплуатации ливневых сооружений, - говорится на сайте СКР. Тем временем, администрация города Сочи уже объяснила, кто виноват в трагедии. И градус бездушия чиновничьих объяснений потрясает.

В сообщении на официальном сайте сочинской администрации объясняется, что ливневые канавы из-за особенностей их конструкции закрывать решетками нельзя. «В Лазаревском районе города Сочи еще в начале 60-х годов были проложены ливневые канавы (...) Они представляют собой траншеи открытого типа (…) По задумке инженеров, сооружения принципиально должны быть полностью открыты, наличие каких-либо решеток не предусмотрено проектом. В случае залповых тропических ливней, которые характерны для Сочи, данные решетки могут быть сорваны потоком воды и послужить прямым источником угрозы жизни и здоровью людей», - написано в сообщении на сайте.

А вот дальше – кульминация. Еще цитата с сайта сочинской администрации: «При проектировке еще в советское время специально было предусмотрено, что тротуар только с одной стороны дороги и находится он на противоположной стороне от траншеи. Погибший мальчик оторвался от бабушки и выбежал на улицу, которая не имеет тротуара, при неблагоприятных погодных условиях упал в ливневую канаву. Бабушка с внуком жили в гостинице напротив, женщина ориентировалась на местности и знала о наличии данного гидротехнического сооружения. Штормовые предупреждение о ливнях и грозах распространялись за несколько суток, при этом неоднократно подчёркивалось, что необходимо соблюдать меры безопасности и не подвергать риску свою жизнь и жизнь детей».

Циничным назвала объяснение сочинских властей глава комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства, заслуженная артистка РФ Диана Гурцкая. Вместо того, чтобы предусмотреть ограждения опасного объекта, они фактически обвиняют в смерти ребенка его бабушку, - полагает она.

«Чудовищная трагедия, вызвавшая сочувствие у всей страны(…) Поведение же местных властей цинично и отвратительно. Фактически бабушку обвинили в том, что погиб ребёнок», - заявила Диана Гурцкая агентству РИА Новости.

Но меры все же приняты: у ливневой канавы, где погиб ребенок, в качестве ограждения выставили стул, - сообщает «Газета.ру». Его-то, в отличие от металлических решеток, «залповым ливнем» с места не сорвет. Какие объяснения, такое и ограждение.

Всеволод Нерознак