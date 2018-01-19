Психолог рассказала, кто довёл бурятского школьника до нападения

Эксперт в эфире НСН подтвердила прессинг со стороны родителей и школы по отношению к ученикам.

В РПЦ связали нападения в школах с кризисом ценности человеческой жизни для подрастающего поколения. Такое мнение выразил зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям Русской православной церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, сообщает ТАСС. Напомним, в больнице до сих пор остаются семь человек, на которых напал с топором ученик бурятской школы. Некоторые учащиеся заявили, что девятиклассник мог затаить обиду на учительницу, которая поставила ему в четверти двойку.

Практикующий семейный психолог Светлана Бояринова в эфире НСН рассказала, почему у детей происходят срывы.

«Детей сейчас действительно в семьях очень сильно прессуют. В год, когда экзамены происходят, родители чаще всего находятся в истерике, потому что есть ощущение, что если ребёнок сейчас провалит эти экзамены, то вся жизнь пойдёт под откос. В обществе сейчас тоже идёт очень сильный прессинг родителей, что они должны быть хорошими. Есть такая тенденция, что родители изначально озабочены тем, какими будут дети. Стресс взращивается с самого раннего возраста. В год экзаменов стресс выливается в истеричное состояние. Психика в этот момент максимально истощена, срывы вероятны. Просто кто-то уходит в глубокую депрессию, а есть дети, которые уходят в более нервозные состояния, когда происходят психозы, неврозы или такие ситуации, как с мальчиком из Бурятии», - сообщила психолог.

По словам Светланы Бояриновой, влияние на подростка могли оказать педагоги или сверстники.

«Немаловажный факт, как это всё происходит в школе. Бывает так, что учителя накручивают. Есть дурацкий метод воспитания: унижать ребёнка прилюдно, выговаривать при всём классе, чтобы ему стало стыдно и он захотел изменить ситуацию. Не очень многих людей такие методы мотивируют. Они их, наоборот, озлобляют. Может, одноклассники смеялись над ним, то у мальчика мог случиться психоз, потому что весь мир обернулся против него, он мог идти с мыслью, что терять ему нечего», - заключила Бояринова.

Напомним, 19 января школьник напал с топором на учащихся 7 класса бурятской школы и поджог кабинет. В итоге шесть семиклассников оказались больнице, одна из них находится в тяжёлом состоянии. Также в медицинское учреждение попала учительница. СК возбудил уголовное дело по данному факту.