Психолог: «Колумбайн» вдохновляет школьников-неудачников

Сергей Ениколопов в эфире НСН объяснил причины привлекательности трагедии в «Колумбайне» для виновников поножовщины в пермской школе.

Поножовщина в пермской школе могла быть вдохновлена массовым убийством в американской школе «Колумбайн» в 1999 году. В соцсетях появилась информация, что нападавшие могли подражать участникам той бойни, а также употребляли наркотики.

Завотделом медицинской психологии научного центра психического здоровья Сергей Ениколопов в эфире НСН объяснил причины привлекательности трагедии в «Колумбайне».

«То, что произошло в США, в школе «Колумбайн», нашло отклик практически во всех странах мира, у большого количества неудачников. У людей, может быть, и удачливых, но считающих себя неудачниками. Какая-то форма мести за какие-то, как они считают, «страдания». Это стало примером. Поэтому неслучайно у нас и ивантеевский стрелок в классе оказался, и эти ребята. Это в каком-то смысле расплата за большую информированность. Мы живем в глобализованном мире, в первую очередь в области информации. Если раньше такие идеи не сразу проникали в массы, то сейчас они проникают тут же. Отсюда социальное заражение суицидами. Это может произойти везде, но если об этом рассказано, это может воздействовать», - пояснил он.

Второй момент, более существенный, это сами молодые люди, которые по каким-либо причинам считают себя аутсайдерами.

«Это очень серьезная проблема для современной школы. Школа, которая считает себя производителем услуг – «мы передаем знания», - ничего не дает в плане воспитания. Все старые институты воспитания, с запретами, перестают работать. В начале прошлого века к этому были причастны родители, школа, церковь как моральный институт. Теперь школа и церковь отпали, остались родители. Они должны выживать: на большей части страны родители зарабатывают так, чтобы просто прокормиться. Многие за эти 20 лет были поставлены в такие условия, что некие моральные принципы приходилось просто игнорировать, потому что нужно было есть и кормить детей. Эта девальвация моральных норм и запретов сейчас сказывается», - заметил собеседник НСН.

Также он обратил внимание на общую атмосферу полукриминального существования, разборок, буллинга в школе.

«Она способствует тому, что решение проблемы может быть осуществлено силовым путем», - заключил психолог.

Напомним, в начале сентября прошлого года школьник из подмосковной Ивантеевки устроил стрельбу из пневматического оружия, а также набросился на учительницу с топором для рубки мяса. В результате инцидента пострадали 4 человека.

20 апреля 1999 года два старшеклассника из школы «Колумбайн» в штате Колорадо устроили нападение на учеников и персонал в своей школе с применением стрелкового оружия и самодельных взрывных устройств. Они ранили 37 человек, из них 13 - смертельно. После этого нападавшие покончили с собой.