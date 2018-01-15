Психиатр связал резню в пермской школе с незанятостью подростков

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Эксперт в эфире НСН предположил, что возрождение пионерства помогло бы избавиться от подобных инцидентов.

13 человек пострадали из-за поножовщины в школе Пермского края. Двое находятся в тяжёлом состоянии. Об этом рассказал замруководителя СУ СКР по региону Сергей Сарапульцев, сообщает ТАСС. Сейчас двое нападавших задержаны. Известно, что один из них – ученик школы, а второй – обучался в ней ранее. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД. По предварительным данным, один из подозреваемых состоял на учёте в психоневрологическом диспансере, пишет «Интерфакс».

Психиатр-криминалист Михаил Виноградов в эфире НСН объяснил, почему в настоящее время дети так легко хватаются за ножи.

«Школьники, особенно те, которые состоят на учёте в психдиспансере, легко хватаются за ножи, дерутся. Иногда они дают пример детям, которые не состоят на учёте. Вообще у нас очень большие проблемы с детьми: они подражают фильмам, которые видят, и это очень большая проблема», - заявил психиатр.

По словам Михаила Виноградова, вовлечение детей в интересные для них занятия поможет избавиться от поножовщины в школах и за её пределами.

«Сегодня депутаты Госдумы выступили с предложением восстановить советскую систему октябрят, пионеров, комсомольцев. Эта система очень хорошо работала. Конечно, там были хулиганы, но подавляющее большинство школьников были заняты по интересам. Они сбрасывали агрессию, которая находит выход в драках, через интересное дело. Они чем-то были заняты, увлечены. Сброс энергии может быть позитивным или негативным. Если детей увлечь, то агрессия на окружающих минимизируется», - уточнил Виноградов.

Напомним, драка с применением холодного оружия в школе Мотовилихинского района произошла утром 15 января. Её участников пытались разнять учителя и учащиеся, в результате чего и получили ранения. Региональное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по статье «покушение на убийство двух и более лиц», сообщает Ura.ru .